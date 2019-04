L’arresto dei carabinieri di Alghero.

Nel corso di attività di prevenzione e repressione del fenomeno connesso ai reati di criminalità diffusa e nello specifico settore dello spaccio di sostanze stupefacenti nella Riviera del Corallo disposti dal Comando Provinciale carabinieri di Sassari con l’approssimarsi delle festività pasquali, i militari della Stazione carabinieri di Alghero hanno arrestato Marco Mereu, 34enne algherese già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di quasi un chilo tra hashish e marijuana.

I carabinieri della Stazione di Alghero, nell’esecuzione di uno specifico servizio antidroga, attirati dall’atteggiamento eccessivamente circospetto dell’uomo che percorreva le vie cittadine, a seguito di attività di osservazione, pedinamento e controllo, hanno provveduto alla perquisizione personale e domiciliare del soggetto rinvenendo e sequestrando circa 800 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e circa 200 grammi di hashish, nonché materiale vario per il confezionamento della sostanza.

La sostanza stupefacente è stata trovata già suddivisa in panetti, in confezioni ancora da suddividere e in varie dosi già pronte per lo smercio al dettaglio. L’autorità giudiziaria ha concordato pienamente con l’operato dei carabinieri in mattinata ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

