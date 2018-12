L’inaugurazione domenica alle 17 e 30.

La libreria dell’isola – Mondadori Bookstore di Olbia torna in centro. Dopo un breve periodo di assenza riapre le porte in un nuovo locale. Lo store, aperto da sabato 8 dicembre, inaugura l‘attività domenica 16 dicembre alle ore 17 e 30, invitando tutti gli amici e clienti per un brindisi inaugurale.

Nella splendida e prestigiosa cornice di via Cavour, in pieno centro storico, a due passi dalla piazza Matteotti e dalla piazza Regina Margherita, arricchita di nuovi prodotti e servizi inaugura il Mondadori Bookstore di Olbia, con un ampio catalogo di libri, cancelleria e audio video. Una zona interamente dedicata ai più piccoli, una sala lettura e ampio spazio a eventi e presentazioni.

La libreria torna quindi ad animare il centro, candidandosi ad essere punto di riferimento per la cultura olbiese e inserendo nella programmazione settimanale nuovi eventi e appuntamenti sin dalla sua apertura: a partire dai laboratori creativi per grandi e piccini in collaborazione con Le manine laboriose – Olbia, passando per un calendario di presentazioni e di momenti culturali in programmazione già da gennaio.

(Visited 330 times, 330 visits today)