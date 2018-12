L’incidente al bivio per Budoni.

In tre si sarebbero fermati per aiutare il conducente di un’auto, che si è ribaltato sulla statale 131 all’altezza di Budoni, in direzione di Olbia. Ma tutti sono stati travolti e scaraventati a terra da un furgone. È quanto accaduto, oggi pomeriggio, dopo le 16, sulla strada a 4 corsie. Uno di loro, G. B., 45 anni di Cagliari, è in gravi condizioni. È stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sassari. Gli altri due sono feriti e si trovano al nosocomio di Olbia. Illeso il conducente dell’auto ribaltata.

La polizia stradale di Nuoro sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Pare che la prima auto sia finita fuori strada a causa dell’asfalto viscido. Il furgone, sopraggiungendo da Nuoro, non sarebbe stato riuscito ad evitare le tre persone sul ciglio della strada. È risultato negativo all’alcol test. Il traffico della statale è stato deviato ai bivi nord e sud per Budoni.

