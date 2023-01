I corsi di inglese e tennis a Porto Cervo.

In considerazione del grande successo delle ultime edizioni dei corsi gratuiti promossi nell’ambito del programma di attività denominato “Smeralda Holding per il Territorio”, la società del Gruppo Qatar Holding, proprietaria dei principali asset turistici della Costa Smeralda, ha deciso di proseguire i corsi di Inglese, Francese e Tedesco con ulteriori 30 ore di lezione e aprire nuovamente le iscrizioni per i residenti di Arzachena e Olbia.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di individuare, proporre e realizzare progetti che apportino benefici concreti alle comunità, migliorando la qualità del tempo libero, del lavoro e dell’ambiente, ha infatti raggiunto nell’ultima edizione un record di partecipanti. I corsi di lingue della “Smeralda Language Academy” attivati a dicembre 2022 in presenza presso il Conference Center di Porto Cervo hanno visto la partecipazione di oltre 200 corsisti. Smeralda Holding ha dunque deciso di proseguire i corsi già attivi con ulteriori 30 ore di lezione e di aprire l’iscrizione ad altri 80 partecipanti, che potranno prendere parte ai programmi di studio su diversi livelli, da principiante ad avanzato per quanto riguarda la lingua inglese e principianti/elementare per quanto riguarda Francese e Tedesco.

Le lezioni sono tenute dai docenti madrelingua qualificati della “The English School”, centro esami autorizzato del Trinity College of London, ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Grande successo anche per i corsi gratuiti di tennis al Cervo Tennis Club, ripartiti proprio con questa edizione dopo lo stop dovuto all’emergenza pandemica, con oltre 70 iscritti, tra adulti e bambini dagli 8 anni in su. Anche in questo caso, Smeralda Holding ha deciso di aprire le iscrizioni ad altri 30 partecipanti che potranno acquisire le tecniche di base del tennis grazie ai maestri professionisti della Federazione Italiana Tennis, nei corsi gestiti da Smeralda Raquets & Sport Management.

La partecipazione ai corsi è gratuita per i residenti di Arzachena e Olbia e i posti a numero limitato saranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione. Per manifestare il proprio interesse alla partecipazione ai corsi, scrivere a: smeraldalanguageacademy@gmail.com, per i corsi di lingua inglese e perilterritorio@smeraldaholding.com, per i corsi di Tennis.

