Vendite e affitti in Gallura.

Boom delle attività in vendita e affitti più cari a Olbia. Negli annunci immobiliari sono numerosi i proprietari intenzionati a cedere le loro attività avviate, un’occasione per chi vuole prendere in mano un’attività senza cominciare da zero. Per cercare in affitto, invece, non è proprio il momento perfetto.

Le attività e locali commerciali in vendita.

Nella sola Olbia in vendita pizzerie, ristoranti, tabacchini e centri estetici. In alcune di queste attività sono esposti i prezzi: un salone di bellezza a 25mila euro, mentre una nota pizzeria/griglieria già avviata a Murta Maria è in vendita a 40mila euro. Altre occasioni si possono trovare anche nel centro storico, dove sulla piazza Matteotti c’è un ristorante a 55mila euro. Sono alcuni dei tanti affari pubblicati nei siti di annunci.

Anche nel resto della Gallura c’è chi ha messo in vendita il suo negozio. A San Teodoro per una storica gioielleria già avviata sono stati chiesti 80mila euro. Nello stesso comune per 100mila euro si trova una gelateria. A La Maddalena è comparso un annuncio relativo a una gastronomia. Una tendenza in ascesa a Olbia e in Gallura quella delle attività in vendita, che rivela la difficoltà delle attività commerciali, anche storiche, durante i mesi delle chiusure.

“Attualmente c’è una grossa difficoltà a vendere locali commerciali – dichiara l’agente immobiliare di Tecnocasa Marco Corda -, motivo per cui si sta assistendo a un deprezzamento e meno richieste. In questo scenario, alcuni stanno vendendo le loro attività già avviate perché sicuramente è molto più invitante a causa della garanzia della storicità. Sono tanti anche quelli che si stanno reinventando e stanno rivendendo i loro locali commerciali come abitazioni”.

Affitti delle case più cari.

Torna a crescere invece il mercato immobiliare residenziale a Olbia, ma mai al livello dello stesso periodo nel 2020. Il picco era stato raggiunto a Settembre 2020 con 2.964 euro in media al metro quadro per l’acquisto di una casa, il prezzo più alto negli ultimi 2 anni.

Quest’anno si è verificata una diminuzione del 1,55% rispetto a Settembre 2020 (2.964 € al metro quadro). La situazione, però, si ribalta quando si tratta dell’affitto di un’abitazione. Rispetto allo scorso anno, c’è stato un aumento del 3,53% a settembre 2021, dove sono stati richiesti in media 17,60 euro al mese per metro quadro. seguendo l’andamento tipicamente stagionale degli affitti a Olbia, il prezzo medio è sceso durante i mesi invernali, mentre ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2021, con un valore di 17,70 euro al metro quadro. “Il valore aumenta a causa di una maggiore propensione dei proprietari di affittare le loro case durante i mesi estivi – ha detto Anna, dipendente dell’agenzia immobiliare Solo Affitti di Olbia -. Questo dato è in aumento rispetto agli scorsi anni e rende più difficile la ricerca da parte degli olbiesi di un appartamento nei mesi invernali”.

Le zone più care di Olbia.

Dove conviene maggiormente comprare casa? A settembre 2021 il prezzo più basso delle case è stato riscontrato a Sacra Famiglia, Bandinu con una media di 1.666 euro al metro quadro. Le case più costose si trovano a San Pantaleo, con 4.801 euro per metro quadro seguita da Pittulongu, con 3.444 euro per metro quadro.

Per chi vorrebbe prendere casa in affitto, la frazione ha invece i prezzi più bassi con una media di 8,60 euro al mese per metro quadro. I più cari si trovano a Porto Rotondo, dove sono stati chiesti 21,90 euro al mese per metro quadro. “Le vendite delle case a Olbia stanno aumentando, così anche il valore commerciale delle case – dichiara Marco Corda, titolare della Tecnocasa -. Aumentano sopratutto i bilocali e i trilocali, ma c’è molta richiesta da parte delle coppie di Olbia giovani. Sono sempre di più quelli che desiderano una casa indipendente con un giardino”.