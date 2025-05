Successo per la StraOlbia 2025, ecco i risultati finali

Olbia21 e StraOlbia 2025, successo di partecipazione

L’appuntamento ormai è immancabile e anche nel 2025 è un successo il bilancio finale dell’ultima edizione della StraOlbia. “Si è conclusa con entusiasmo e grandi numeri l’edizione 2025 della Olbia21, la mezza maratona ufficiale della città, organizzata dalla Podistica Amatori Olbia in collaborazione con MG Sport e il circuito FollowYourPassion”.

Fine settimana di eventi per la StraOlbia 2025

“Un fine settimana ricco di emozioni, che ha trasformato Olbia in una città dello sport, con oltre 2.000 partecipanti tra le gare competitive e la StraOlbia. Presenti runner da tutta la Sardegna, da oltre 50 città italiane e da 15 paesi esteri: un pubblico eterogeneo che ha reso questa edizione una vera festa di partecipazione e inclusione”.

“Le attività si sono aperte sabato con le gare giovanili, seguite domenica mattina dal riscaldamento collettivo guidato da Daniele Perra e dalla partenza della 21K, della 10K e della non competitiva StraOlbia, su un percorso cittadino di 7,3 km. Le gare competitive hanno segnato un traguardo importante: 1.000 iscritti ufficiali, un numero record per un evento alla sua seconda edizione”.

Le classifiche principali:

“21 km – Classifica Assoluta Maschile:

1° BELGHITI Mustafà – ASD Sicilia Running Team

2° LOITANYANG Simon Kibet – U.P. Policiano Arezzo Atletica

3° El JEBLI Hajjaj – ASD ATL. VOMANO

4° MEI Salvatore – ASD Academy Olbia Atletica

21 km – Classifica Assoluta Femminile:

1° Orrù Elisabetta Cagliari Marathon Club

2° CAPONE Alice – Triathlon Team Sassari

3° GARDELLI Eleonora – Polisportiva Moving S.S.D. Arl

4° AZZENA Isabella – Podistica Amatori Olbia

10 km – Classifica Assoluta Maschile:

1° MEI Francesco – ASD Academy Olbia Atletica

2° CHOBAN Oleksandr – Sportisola La Maddalena ASD

3° ROMANELLO Giovanni – U.S. Carisolo

10 km – Classifica Assoluta Femminile:

1° MEI Ginevra – ASD Academy Olbia Atletica

2° SVETEC Nika – HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ

3° LAI Maria Doloretta – Triathlon Team Sassari

Ai primi 3 classificati di ogni fascia d’età dalle categorie under 35 (assoluti in classifica unica J-P-S femminile e maschile) e over 35, uomini e donne (SF/SM – SF/SM 35 – SF/SM 40 – SF/SM 45 – SF/SM 50 – SF/SM 55 – SF/SM 60 – SF/SM 65 – SF/SM 70– SF/SM 75 e over) sono stati offerti dei premi offerti dagli sponsor.

Gare giovanili (sabato 3 maggio) – Vincitori per categoria:

Esordienti EF5 maschile: Leonardo Choban (sportisola La Maddalena asd) Esordienti C femminile: Ginevra Cau (Academy Olbia Atletica)

EF8 Esordienti maschile: Giuseppe Manca (AlaSport) Esordienti EF8 femminile: Eleonora Deriu (Dinamica Sardegna)

Esordienti EF10 maschile: Gabriele Staffieri (Academy Olbia Atletica) Esordienti EF10 femminile: Giulia Doneddu (Alasport)

Ragazzi maschile: Omar Fraiha (Academy Olbia Atletica) Ragazze femminile: Jole Doneddu (Alasport)

StraOlbia: la corsa per tutti

Una grande partecipazione anche per la StraOlbia, con circa 1.000 partecipanti tra famiglie, gruppi sportivi, scuole e associazioni. Un’occasione aperta a tutti, per vivere il percorso cittadino in modo inclusivo, concluso con la consegna della medaglia finisher a ogni partecipante”.

Eventi collaterali e animazione sul percorso:

“Ad aprire il ricco calendario di eventi è stata l’esibizione di Agility Dog e Canicross in Piazza Crispi, un percorso ad ostacoli e non, organizzato dal centro cinofilo Zomi di Valentina Langiu.

Straordinaria partecipazione degli artisti e delle realtà locali che hanno trasformato la corsa in una festa diffusa: DJ Luca Deiana, Tamara Quartet, Simo e Sere Twins, Valeria ed il collettivo di danza acrobatica, Terzo Tempo Band, Seventy five Band, i Suspenders, Gruppo Folk Olbiese, i Chiattini di Tilibbas e il Circolo Canottieri Olbia hanno animato il percorso rendendo indimenticabile ogni chilometro.

Inclusione e sostenibilità:

La manifestazione ha confermato il proprio impegno verso l’inclusione e la sostenibilità: presenza di percorsi accessibili, riduzione dei materiali monouso, promozione del movimento grazie al progetto Keep-it. Durante le premiazioni è stato consegnato un assegno alla Società Cooperativa Villa Chiara, ricavato della raccolta fondi dedicata a un coltello artigianale Olbia21 realizzato da Manca – Coltelli di Pattada”.

