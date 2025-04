Domenica 4 maggio la Olbia21 e la StraOlbia, il percorso e le modifiche alla viabilità

Domenica 4 maggio si terrà la manifestazione sportiva di corsa su strada “Olbia21” e StraOlbia, ecco il percorso e le modifiche alla viabilità.

“Così commenta l’assessora allo sport, Elena Casu: «Non vediamo l’ora di accogliere queste gare nella nostra città. Oltre all’aspetto prettamente sportivo, si tratta di una bellissima un’occasione per vivere la città in modo diverso, potendo percorrere correndo o camminando aree generalmente interdette ai pedoni. Chiediamo agli automobilisti un po’ di pazienza nella mattinata di domenica e, anzi, invitiamo i nostri concittadini a lasciare a casa le automobili e partecipare attivamente alla manifestazione”.

“Per garantire la sicurezza, a partire dalle ore 8.30 e fino alla conclusione delle gare, il percorso sarà interdetto ai mezzi a motore. Vige inoltre il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati su tutto il percorso, dalle ore 08.00 alle ore 13.00”.

Il percorso

“piazza Crispi – via Poltu Ezzu (pista ciclabile) – rotonda “Su Mulinu” – via Genova – via Bettino Craxi – via Redipuglia – rotonda “S’Artiglieria” – via Roma “Ponte Di Ferro” – rotonda “Su Ponte De Su Ferru” – via T. Tasso – via P. Aretino – via A. Manzoni – via G. G. Casanova – via Rimini – Strada Magg. P. Bonacossa (direz. centro) – via Poltu Ezzu – rotonda “Su Mulinu” – via Principe Umberto – rotonda “Del Sacro Cuore” (percorsa nel senso di marcia) – via Principe Umberto – lungomare S. J. Escriva’ De Belaguer – rotonda “Tilibbas” – via Dei Lidi – rotonda “Europa” – via Indonesia – via Guinea – viale Italia – rotonda “Pozzo Sacro” – via Madagascar – via Eritrea – via Camerum – viale Pittulongu (Sp 82) – via Bora – via Tramontana (tutta fronte spiaggia) – via Bora – via Levante – viale Pittulongu (direz. Olbia centro) – rotonda “Pozzo Sacro” – viale Italia – rotonda “Europa” – via Dei Lidi – rotonda “Tilibbas” – lungomare S. J. Escriva’ De Belaguer – via Principe Umberto – rotonda “Su Mulinu” – via Genova – via Bettino Craxi – via Redipuglia – pista ciclabile di via Redipuglia – piazza Crispi“.

