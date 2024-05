Gli studenti del Deffenu di Olbia vincono il “Rally Matematico”

Gli studenti del Deffenu di Olbia sono i primi classificati.

Gli studenti della 1°A Info del Deffenu di Olbia sono primi classificati a livello regionale al 31esimo Rally Matematico Transalpino per la categoria C9 tra gli istituti tecnici. Un risultato straordinario per gli studenti dell’istituto superiore olbiese diretto da Stefano Stacca, che nei giorni scorsi al Polo Tecnico Devilla hanno conquistato il primo posto regionale di categoria, al termine di una finale combattuta quanto inaspettata, svolta si potrebbe dire senza esclusione di calcoli.

Un successo che fa onore al gruppo di giovani formato dalla professoressa di matematica Sara Santandrea, che per tutto l’anno li ha guidati in quest’avventura nel mondo dei numeri, coadiuvata dai docenti Valeria Zirolia e Salvatore Taras, affrontando via via le diverse fasi eliminatorie e superando tutte le scuole dell’ARMT di Cagliari e della sezione di Sassari.

La finale era riservata alle categorie C9 per le prime classi superiori e C10 per le seconde, suddivise a loro volta in sottocategorie destinate ai licei scientifici e agli istituti tecnici, per un totale di dodici classi (tre per categoria) in arrivo da Sassari, Alghero, Nuoro, Oristano e Olbia. A portare il nome dell’istituto gallurese tra le eccellenze della matematica, conquistando per Olbia la coppa di primo classificato sono stati Mattia Accalai, Mirko Antoniello, Manuel Barreras, Jacopo Bua, Manuel Campus, Gianluca Carta, Alexander Carzedda, Federico Cassetta, Alessandro Casu, Paolo Chisu, Dibari Daniele, Farina Nicolò, Andrea Malesa, Andrea mariano, Mette Giovanni Maria, Guglielmo Mutzu, Darius Petrescu, Filippo Pinna, Alessio Piredda, Alex Pitta, Antonio Poggi, Mattia Remolif, Massimiliano Sanna, Michele Varrucciu.

Non è voluta mancare alla finale la docente coordinatrice di classe, Antonietta Confalonieri, che con la sua presenza ha dato ulteriore incitamento ai ragazzi. Nel corso delle premiazioni è stato annunciato che l’edizione del 2024, purtroppo, sarà anche l’ultima dopo trentuno anni di attività per il Rally Matematico Transalpino.

”L’orgoglio più forte, che supera di gran lunga l’aver vinto – ha affermato la docente Santandrea – è quello di essere riusciti ad appassionare una classe di alunni apparentemente scapestrati, verso una disciplina ostile, per molti complessa, semplicemente attraverso il gioco. Il sentirsi dire “prof, dal prossimo anno studierò molto di più matematica e non mi perderò nessun argomento” è, per un insegnante, la più affascinante delle conquiste“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui