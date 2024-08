Sul Filo del Discorso, stasera Piergiorgio Pulixi presenta Per un’ora d’amore

La rassegna letteraria Sul Filo del Discorso torna a illuminare le serate di Olbia con un nuovo e atteso appuntamento. Mercoledì 28 agosto, alle ore 21:30, nella suggestiva cornice di Piazza dello Scolastico, sarà protagonista lo scrittore Piergiorgio Pulixi. L’autore presenterà il suo ultimo romanzo, Per un’ora d’amore, in un dialogo con Rossella Perra.

Per un’ora d’amore.

Il romanzo di Pulixi porta il lettore in un intreccio denso di emozioni e mistero, dove i legami familiari e i crimini più efferati si fondono in una trama avvincente. La storia ruota intorno a Italo, un padre che si trova ad affrontare il dolore più grande: la perdita della figlia, Maria Donata, brutalmente assassinata a Milano. Il legame tra padre e figlia, descritto dall’autore come qualcosa di sacro e indissolubile, viene tragicamente spezzato da un crimine crudele, che lascia dietro di sé una scia di interrogativi. Maria Donata, trovata senza vita con indosso un abito da sposa che non le appartiene, era lontana dalle sue radici sarde, ma il destino l’ha riportata, seppur nella maniera più tragica, nella vita di suo padre.

Italo, un uomo che aveva sempre trovato pace tra le sue vigne nel sud della Sardegna, non può rimanere inerme di fronte a questo orrore. Deciso a fare giustizia per sua figlia e a proteggere il nipotino di due anni, Pippo, si trasferisce a Milano, dove la vicenda si complica ulteriormente. Nonostante mesi di indagini, l’omicidio rischia di finire in un vicolo cieco. Ma Italo non si arrende e, quando tutte le speranze sembrano svanire, affida il caso nelle mani del criminologo Vito Strega, uno dei personaggi più intriganti del romanzo. Il team di Strega sospetta subito che l’omicidio di Maria Donata faccia parte di un più ampio disegno criminale, collegato a una serie di femminicidi che sconvolgono la città. La Milano dipinta da Pulixi appare oscura, pericolosa, un luogo dove nessuna donna sembra essere al sicuro e il male si annida dietro ogni angolo.

