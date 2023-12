L’area del polo scolastico di Olbia c’è, sarà realizzato in via Vittorio Veneto

Il progetto del polo scolastico delle scuole superiori a Olbia.

Va avanti il progetto del polo scolastico di Olbia, dove le scuole superiori saranno riunite in un’unica struttura trasferendo gli attuali plessi che si trovano in zone a rischio alluvione: l’Ipia, il liceo Mossa e il Gramsci. Questi tre istituti saranno messi al sicuro in una zona lontana dai fiumi.

Il sindaco Settimo Nizzi, alla conferenza stampa del 29 dicembre scorso, ha tracciato il suo bilancio di fine anno e parlato anche dell’iter del progetto della provincia per la costruzione del polo scolastico di Olbia, che sarà all’avanguardia in Sardegna. L’amministrazione ha fatto sapere che è a buon punto. L’area c’è, ma le scuole superiori non saranno più realizzate né in zona Bandinu, né nella zona industriale, in quanto il comune ha individuato un’area più idonea.

La nuova area del polo scolastico. “Abbiamo chiuso l’accordo con la provincia e la regione – dichiara il primo cittadino -, stiamo andando avanti con la progettazione del nuovo polo scolastico. In città è già stabilita l’area e sarà costruito all’uscita di via Vittorio Veneto, davanti alla scuola media ed elementare Isticaddeddu”.

