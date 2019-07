Sushi e non solo, il nuovo ristorante fusion aperto a Porto Rotondo

Si chiama Bonsai Sushi Lounge.

On Top, l’innovativo progetto di temporary restaurant pensato per tutti gli amanti della buona cucina, gli appassionati di nuove esperienze alla ricerca di eventi unici ma accessibili, di qualità ma non solo per pochi, guarda a Levante e, nella caratteristica Piazzetta del Porto, inaugura il nuovo Fusion Temporary Restaurant: una proposta culinaria in chiave orientale per rispondere al meglio ad una tendenza gastronomica sempre più in voga nel Bel Paese.

Primo ristorante protagonista il Bonsai Sushi Lounge, il cui nome è attribuito ad un tipo di musica, che veniva trasmessa come sottofondo nei locali più raffinati in occasioni mondane in cui si consuma un drink tra una chiacchiera e l’altra. A fianco ai piatti massima espressione della cucina fusion, una ricca carta di cocktail che saprà conquisterà gli ospiti.

Il progetto On Top nasce da un’idea dell’agenzia New Blend, che ha inaugurato questo innovativo concept di ristorazione già nell’estate del 2018 a Milano, replicandolo nel 2019 presso lo Yacht Club di Porto Rotondo. Un’esperienza mozzafiato e a tutto tondo, per panorama, location, cucina d’eccellenza e beverage.

