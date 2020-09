Tavolara dice addio alla sua maestra Elena Cassibba Ricco

L’isola di Tavolara dice addio alla sua storica maestra: Elena Cassibba Ricco è morta a 92 anni.

Una storia che parte da lontano, dal trasferimento da Roma all’età di 27 anni, assieme alla figlia e al marito, quest’ultimo assegnato al faro dell’isola. Un altro mondo rispetto ai ritmi frenetici alla quale era abituata nella Capitale che, nel corso del tempo, imparò ad amare. Fu la prima maestra, in una scuola che contava a malapena una quindicina di studenti , che con lei impararono tutte le materie, dall’italiano alla geografia.

A Tavolara ci rimase fino al 1958, quando il marito non raggiunse la pensione. Ma il suo amore per quella terra, la Gallura, un luogo così diverso da quello nel quale aveva vissuto, non l’aveva abbandonato. Elena Cassibba Ricco andò ad insegnare ad Olbia e, successivamente nella frazione di Murta Maria, lasciando un ricordo bellissimo negli studenti che si sono seduti con lei in classe, per quella maestra, che scoperto l’affetto di Tavolara e della Sardegna.

