La tendopoli all’ospedale di Olbia.

Anche l’ospedale di Olbia si attrezza per l’emergenza coronavirus. Rispondendo alle direttive nazionali, da questo pomeriggio acconto al pronto soccorso è stata allestita la tendopoli per i casi sospetti.

Servirà a garantire ai potenziali pazienti, che possano avere febbre alta e tosse, un’area protetta in attesa della diagnosi, senza affollare il pronto soccorso dell’ospedale.

Al momento per Olbia non sono previsti ulteriori allestimenti ed accessori. Anche al porto si aspetta l’avvio dei controlli, come previsto dall’ordinanza della Regione.

