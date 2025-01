“The green life”, ecco il programma dei venerdì a Olbia

Nello spazio “The green life” di Olbia arrivano le iniziative per i venerdì di gennaio

Per il mese di gennaio a Olbia nello spazio “The green Life” ci sono iniziativie previste per ogni venerdì, a cominciare da ieri. Il 17 si è partiti con “Pizza & Scambia”, in occasione della giornata mondiale della pizza. “Venerdì 24 Gennaio “Black to the 90“: Merenda o Aperitivo DigitalDetox che rivive gli anni 90’ attraverso musica e attività del periodo. Un evento off-Line dove poter staccare proprio la spina! Meno schermi più emozioni, potrai socializzare, leggere un libro, fare l’uncinetto o lavorare la maglia, giocare a carte, disegnare o dipingere, giocare con i giochi di società… insomma tutte quelle attività che si facevano prima che le nostre mani fossero intrappolate con il cellulare! Cosa ne pensi ti manca o la vedi più come una sfida”.

“Venerdì 31 Gennaio: ApeRicreativo: Immergiti nel piacere di creare con le mani. Un momento per imparare qualcosa di nuovo o per rivivere qualcosa che si era fatto in passato ma anche semplicemente per incontrare persone con interessi affini. Tutto questo mentre fai merenda o aperitivo perché all’interno dello spazio The Green Life è presente il locale più piccolo del mondo: il Cafè des Artistes! Segui lo spazio The Green Life per avere maggiori dettagli e non perdere i prossimi appuntamenti in programma”.

