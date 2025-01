La pioggia in Gallura crea problemi con strade invase dai Fiumi

In diverse zone della Gallura le abbondanti piogge stanno creando problemi alle strade con esondazione di fiumi. L’allerta e le previsioni sono concise con le precipitazioni e io disagi sono tanti nel Nordest dell’isola

La statale 389 “di’ Buddusò e del Correboi” è chiusa al traffico dal chilometro 27,5 al 34,6 nel territorio di Buddusò. Il traffico è deviato lungo la Provinciale 10. A Oschiri è esondato il rio Rizzolu in località Madonna di Oti, lungo la Provinciale 24 al chilometro 17,3 tra Alà dei Sardi e Padru ci sono diversi detriti e acqua a causa dell’esondazione di un ruscello.

A Loiri Porto San Paolo si registra l’esondazione del Rio Lerno. “Abbiamo disposto la chiusura del ponte di Azzanidò – annunciano dal Comune – in quanto il fiume è arrivato al limite, oltrepassando la quota del ponte stesso. Azzanidó rimane raggiungibile dalla viabilità con accesso da Graniatoggiu”. Problemi anche a Berchidda. “A causa del maltempo – annunciano dal Comune – le viabilità rurali in località Sa Conca, Medatoi, Su Adu ‘e Sas Vaccas, Badesi ‘e Jolzia non sono transitabili”.

