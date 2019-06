Lunghe code dall’aeroporto.

Il traffico continua a rimanere un incubo per gli automobilisti che circolano per Olbia. Ancora code e file interminabili per arrivare dall’altra parte della città o cercare di uscire da Olbia.

I lavori sulla sopraelevata sud di Olbia stanno creando davvero tanti problemi di tempo della percorrenza, soprattutto in alcuni orari. Dalle 11.30 sino alle 13, dall’aeroporto di Olbia a via Roma, zona cimitero, ci vogliono almeno 20 minuti.

Per non parlare del traffico che si congestiona intorno alle 18, via Roma a quell’ora risulta totalmente in tilt. E saranno ancora giorni di fuoco per gli automobilisti, visto che i disagi in questo tratto dureranno fino al 30 giugno.

E dal 12 giugno sino al 31 luglio, sono previsti i lavori per la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle vie Barbagia, Baronia, dell’Unità D’Italia, Sarcidano e via Anglona.

