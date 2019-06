Il programma degli eventi della Costa Smeralda.



Tantissime novità quest’anno per la stagione estiva in Costa Smeralda, la location che già di per se è una chicca con i suoi paesaggi naturali che attira ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo, quest’anno farà da cornice all’evento che prende il nome di Your Costa Smeralda Experience, tre giorni intensi dal 20 al 22 giugno in cui verranno invitati Influencer e vari ospiti da tutto il mondo, una vetrina importante, per provare e documentare il territorio e l’esperienza della Costa Smeralda.

Il programma, ancora in via di definizione, vedrà vari eventi uniti da un filo conduttore definito Something, qualcosa di unico e speciale che comprende momenti, situazioni ed emozioni che a parole non si possono spiegare, ma bisogna vivere.

I due grandi concerti che caratterizzeranno l’estate in Costa Smeralda saranno il 26 luglio a Cala di Volpe con i Clean Bandit, band sul mercato da tanti anni con numerose hits all’attivo, accompagnati da un Dj di fama internazionale ancora non svelato, mentre il 12 agosto secondo appuntamento, con una grande novità, non uno ma ben due artisti calcheranno il palco al Cala Di Volpe, Jess Glynne e Rita Ora, amatissime dai millenials. L’intento quest’anno è quello di dare un offerta adatta a tutte le generazioni, inserire qualcosa di nuovo e rinnovarsi.

Le serate dei concerti verranno strutturate in maniera che ci sia un prima durante e dopo, con vari eventi e vari artisti e sorprese che faranno trascorrere la serata in maniera piena.

