Finisce sotto un’auto con lo scooter, 36enne muore a Olbia

Incidente mortale a Olbia, muore un 36enne in scooter

Tragedia nel pomeriggio a Olbia, un 36enne in scooter è finito sotto un’auto e non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II. L’uomo viaggiava in sella a uno scooter Piaggio Liberty e si è scontrato contro una Renault Clio condotta da una donna.

Il centauro è finito sotto l’utilitaria ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Purtroppo non c’è stato niente da fare per salvarlo, il personale del 118 intervenuto in ambulanza non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto la Polizia locale di Olbia e la Polstrada per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui