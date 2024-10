Fine settimana nel bosco a Tempio, le iniziative a Curadureddu

Arte, musica e laboratori nel bosco di Curadureddu a Tempio

Fine settimana speciale, sabato 12 e domenica 13 ottobre, nel Bosco di Curadureddu di Tempio, con un doppio appuntamenti. Due giorni tra arte e ambiente per celebrare la 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗼 e 𝗖𝗘𝗔𝗦 𝗔𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟰: film, laboratori, visite guidate, proiezioni e bagni di gong nel bosco per vivere appieno la natura del Limbara.

▪️ 𝗖𝗜𝗡𝗘𝗠𝗔

Evento speciale delle due giornate la doppia proiezione, in anteprima nazionale, del film 𝗘.𝗞. 𝗘𝗿𝗱𝗸𝗶𝗻𝗱𝗲𝗿 del regista Tore Manca, alla presenza del regista (ore 18:00, ingresso su prenotazione).

ℹ️ Info e prenotazioni: 347 2570908

▪️𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜

Tornano questo fine settimana allo Spazio CEDAP i laboratori di arte e ambiente dedicati ai più piccoli! 🙆🏻‍♀️

🔸Sabato 12 ottobre alle ore 15:00 appuntamento con due laboratori di arte:

𝗜𝗹 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗮𝗯𝗼𝘀𝗰𝗼: l’artista Antonella Spanu accompagnerà bambine e bambini dai 4 ai 9 anni in un fantastico gioco collettivo per creare maschere con carta da recupero, rami, foglie e funghi che trasformeranno i partecipanti in tanti folletti del bosco. 🍄

𝗦𝗰𝗵𝗲𝗿𝗺𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶: un laboratorio di disegno itinerante nel Bosco per bambini dai 7 anni in su, ma adatto anche alle famiglie. Guidati da Marta Pala i partecipanti andranno alla ricerca dell’inquadratura preferita per disegnare dal vero la natura circostante.

🔸Domenica 13 ottobre alle ore 15:00:

Marina Sotgiu accompagnerà le bambine e i bambini (3-9 anni) nella creazione di quadretti e segnalibri personalizzati con la tecnica del 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰 𝗣𝗮𝗶𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴: utilizzando un pennello e dell’acqua, sui fogli di carta apparirà magicamente una vera e propria esplosione di colori! 🎨

👉 I laboratori sono gratuiti

▪️𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗘 𝗕𝗘𝗡𝗘𝗦𝗦𝗘𝗥𝗘

Mentre i bimbi sono impegnati nei laboratori, gli adulti potranno:

partecipare alle visite guidate alle mostre di arte e fotografia di Antonella Spanu e Costantino Brundu e alle opere site-specific installate nel Bosco di Curadureddu;

rilassarsi con 𝗦𝘂𝗼𝗻𝗶 𝘁𝗿𝗮 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗹𝗯𝗲𝗿𝗶, bagni di gong tra gli alberi di Curadureddu, in compagnia della master gong Caterina Tamponi (sabato 12 ore 15:30 – domenica 13 ore 16:30).

▪️𝗔𝗠𝗕𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘

🌾 Durante il pomeriggio del sabato sarà possibile visitare lo stand “Grano del Sinis” progetto per la sensibilizzazione sui grani antichi isolani e del Sinis. Alle ore 17:00 Alberto Pesenti dell’agriturismo La Cerra dialogherà con l’agronomo Emanuele Gosamo.

