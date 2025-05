Trasporti, a Olbia l’ipotesi di sconti sui voli per i sardi

L’ipotesi si sconti nei trasporti passa da Olbia.

Il futuro della continuità territoriale tra la Sardegna e la penisola è stato al centro del confronto promosso da Confapi il 23 maggio all’aeroporto Costa Smeralda. Durante l’incontro, è stato presentato lo studio “Oneri di pubblico servizio e intermodalità”, realizzato dal professor Andrea Giuricin, che ha analizzato le criticità dell’attuale sistema e ipotizzato soluzioni alternative ispirate al modello spagnolo. Quest’ultimo prevede sconti fino al 75% sul prezzo dei biglietti per i residenti, applicati direttamente in fase d’acquisto, con l’obiettivo di incentivare la domanda e favorire la concorrenza. Secondo le stime, un simile approccio potrebbe portare a un incremento di circa 2 milioni di passeggeri l’anno.

L’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, ha chiarito che, pur riconoscendo i benefici del modello iberico, è necessario adattarlo alle peculiarità economiche e geografiche sarde. Ha inoltre ribadito l’impegno della Regione per garantire maggiori frequenze, tariffe più accessibili e un ampliamento delle categorie ammesse ai benefici della continuità. Le proposte emerse puntano anche a migliorare l’intermodalità con i treni, settore in cui la Sardegna soffre forti carenze infrastrutturali, come dimostra il caso di Nuoro, unico capoluogo privo di collegamento ferroviario.

