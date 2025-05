Olbia celebra i campioni Aci Sport 2024 alla Casa Sardegna

La celebrazioni dei campioni Aci Sport 2024 a Olbia.

L’attesa sta per finire: venerdì 6 giugno 2025, presso la suggestiva “Casa Sardegna” all’interno del Parco Assistenza del Rally Italia Sardegna a Olbia, andrà in scena una delle serate più sentite e partecipate del motorsport isolano. Si terranno infatti le premiazioni ufficiali dei Campionati Regionali Delegazione Sardegna Aci Sport e dei Titoli Nazionali, relativi alla stagione 2024.

Una cerimonia speciale, alla quale sta lavorando il Delegato/Fiduciario Aci Sport Sardegna Giuseppe Pirisinu e l’intero staff, sarà aperta al pubblico e senza necessità di pass, per rendere omaggio all’impegno e alla passione dei tantissimi sportivi sardi che si sono distinti nelle diverse discipline dell’automobilismo sportivo.

Dalle ore 17 si darà spazio ai campioni di karting, slalom e regolarità, tre settori che rappresentano le fondamenta del movimento e che ogni anno vedono crescere nuovi talenti e consolidarsi autentiche eccellenze. A seguire, dalle ore 17:40, riflettori puntati sul mondo del rally, con riconoscimenti riservati agli interpreti dei rally moderni, dei rally storici e della sempre più seguita categoria e-sport, vero e proprio ponte tra passione reale e competizione virtuale.

Questa giornata sarà molto più di una semplice consegna di premi: sarà una festa per l’intera comunità automobilistica sarda, un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e celebrare lo spirito sportivo che anima ogni angolo dell’isola.

Sarà sicuramente interessante, per tutti gli appassionati presenti, scoprire il nuovo parco assistenza del Rally Italia Sardegna e la caratteristica cittadina di Olbia, porta della Costa Smeralda. Tutti i premiati sono stati contattati tramite mail e saranno accolti in un contesto d’eccezione, a fianco dei protagonisti del Mondiale Rally, in una cornice che unisce tradizione, entusiasmo e futuro.

