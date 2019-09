La trattoria Rossi di Pittulongu è senza autorizzazioni: dovrà essere abbattuta

La decisione nell’ordinanza del Comune.

Senza autorizzazione edilizia e senza autorizzazione paesaggistica. Per questo motivo la famosissima trattoria Rossi di Pittulongu a Olbia dovrà essere demolita. La decisione è contenuta in un’ordinanza del Comune, che ricostruisce il percorso dello storico chiosco sulla spiaggia.

Distrutto da un incendio nel 2005, venne riedificato dai proprietari grosso modo nello stesso posto. Ma, da quanto verificato negli uffici amministrativi, in maniera c’era rispetto alla struttura che esisteva prima dell’incendio e senza alcuna nuova autorizzazione. Per la trattoria Rossi esiste, infatti, solo una concessione demaniale. Motivo per cui il famoso caseggiato di Pittulongu dovrà essere abbattuto.



