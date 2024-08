Trema la terra vicino Olbia, registrata una scossa di terremoto

La scossa di terremoto vicino Olbia.

Nella notte, alle ore 2:07, una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.4 sulla scala Richter è stata registrata nelle acque del mar Mediterraneo centrale, a circa 60 chilometri dalla costa di Olbia.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha comunicato che l’ipocentro del sisma è stato individuato a una profondità di 11 chilometri. Considerata la bassa magnitudo e la distanza dalla costa sarda, il terremoto non è stato percepito dalla popolazione della zona, né sono stati segnalati danni a strutture o persone. L’evento si è verificato in un’area marina che, seppur non comunemente associata a frequenti attività sismiche, non è immune a fenomeni di questo genere.

Questa scossa segue un altro episodio sismico verificatosi lo scorso 20 luglio, quando un terremoto di magnitudo 3.6 sulla scala Richter era stato registrato nel tratto di mare tra la Sardegna e la Spagna. In quell’occasione, l’ipocentro era stato localizzato a una profondità maggiore, di circa 40 chilometri. Anche se di intensità più elevata, il terremoto di luglio non aveva provocato danni né era stato avvertito con forza sulla terraferma.

La Sardegna, sebbene generalmente considerata una regione a bassa sismicità, è periodicamente interessata da eventi tellurici che ricordano come l’attività sismica, pur rara, sia possibile anche in questa zona del Mediterraneo. Le autorità locali, in collaborazione con l’Ingv, mantengono alta l’attenzione per monitorare eventuali ulteriori movimenti sismici, anche se al momento non ci sono indicazioni di rischio per la popolazione.

