Un trolley ha fatto scattare l’allarme bomba a Olbia

Un trolley abbandonato in un parcheggio ha fatto scattare l’allarme bomba a Olbia, ci sono gli artificieri in azione. Il bagaglio incustodito nei parcheggi Lidl ha attirato l’attenzione di alcuni passanti ed è stato lanciato l’allarme. Lì vicino c’è anche la caserma dei carabinieri e in pochi minuti le forze sono intervenuti in massa.

I carabinieri hanno messo in campo gli artificieri col loro apposito robot, sotto lo sguardo attento di vigili del fuoco e il personale del 118 con l’ambulanza. Le procedure i sicurezza sono state rispettate, ma il trolley è stato fatto brillare e si è avuta la conferma che si trattasse solo di un falso allarme. Qualcuno ha probabilmente smarrito il suo bagaglio, che ha prima fatto scattare l’allarme e poi non ha fatto una bella fine.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui