Schianto in moto nella zona industriale di Olbia, un ferito grave

Incidente in moto nella zona industriale di Olbia

Incidente in serata nella zona industriale di Olbia, il conducente di una moto è stato trasportato in ospedale ed è grave. Secondo le prime informazioni il motociclista stava percorrendo via Capo Verde, che va dalla rotatoria Bahamas a quella El Salvador, quando si è scontrato con un’auto.

Non si conoscono ancora i dettagli della dinamica e le responsabilità. L’incidente è avvenuto all’altezza della stazione di servizio, non lontano dal negozio Maurys. Sul posto è intervenuto anche un’ambulanza medicalizzata e il motociclista è stato trasportato al Pronto soccorso di Olbia.

