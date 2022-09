Trolley rubati e abbandonati per strada, raffica di furti a Olbia

Due valigie trovate a Olbia.

A pochi passi del centro di Olbia alcuni passanti ritrovano due trolley abbandonati con all’interno alcuni abiti e in città scatta l’allarme furti. Risale soltanto a una settimana fa l’appello di un turista, che aveva denunciato di essere stato derubato a Murta Maria.

Per questo motivo, tanti inizialmente hanno creduto appartenessero alla famiglia straniera le valigie ritrovate. Purtroppo però, non corrispondono alle fotografie diffuse nell’appello. Questo fa comprendere come, a Olbia, i furti in auto siano ormai quasi all’ordine del giorno. Gli appelli sui social infatti sono tantissimi, così come gli abbandoni di valigie.

E’ del 15 settembre il post di una donna, che lamentava il furto di un’altra valigia. “È stata smarrita ieri in viale Aldo Moro a Olbia una valigia appartiene a due bimbi che sono disperati – scriveva sui social la madre -. Contiene soltanto i loro effetti personali. Offriamo ricompensa a chi avrà il cuore di aiutarci”.