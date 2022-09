A spasso per l’ambiente a Cannigione, torna la “Passeggiata ecologica”

L’evento a Cannigione.

Dopo lo stop, a causa della pandemia, torna a Cannigione la “Passeggiata sul Golfo”. La seconda edizione della passeggiata ecologica organizzata dall’associazione culturale San Giovanni Battista, si svolgerà domenica 2 ottobre.

Lo scopo, secondo gli organizzatori, è quello di “ritrovarsi in gruppo con il giusto spirito comunitario (inclusione sociale), valorizzare il nostro territorio e godere allo stesso tempo delle meraviglie naturali del golfo. Non meno importante, anzi forse primario, quello di far vivere alla comunità una mattinata speciale a contatto con la natura, attraverso i sentieri e le spiagge ormai deserte”.

Il programma comincia alle 8.30 con il ritrovo in piazza San Giovanni Battista. La partenza è prevista per le 9, con sosta nel Camping “L’isuledda”. Il rientro è previsto per le 11.30 in piazza San Giovanni Battista, dove alle 12 ci sarà la santa messa e il pranzo. Il percorso è di circa 8 chilometri, con una bassa difficoltà ed è necessaria una quota partecipativa per iscriversi.