Il tentativo di truffa a Olbia.

Mette in vendita il suo cellulare su internet, viene contattata da un possibile acquirente che, invece, di chiederle come inviarle i soldi per avere l’oggetto dei suoi desideri le chiede di andare ad un bancomat delle Poste e digitare un codice.

È l’ultima truffa chiamata del finto pagamento bancomat Postepay nella quale ha rischiato d’incappare una giovane di Olbia. Fortunatamente la proprietaria del cellulare ha sentito puzza d’inganno e ha contatto la banca, che l’ha avvertita di non fare niente. In alternativa le cose sarebbero andare così. Una volta davanti allo sportello Postamat, l’acquirente avrebbe ricevuto una telefonata in cui le sarebbe stato detto di inserire il bancomat e selezionare “ricarica Postepay”.

A quel punto il falso acquirente avrebbe comunicato un numero di carta Postepay, affermando che si trattava del numero dell’ordine del prodotto. Le avrebbe chiesto di selezionare la somma concordata per il prodotto e di confermare infine il pagamento. E così i soldi sarebbero arrivati al sedicente acquirente, invece che nelle tasche della proprietaria del cellulare.

(Visited 239 times, 239 visits today)