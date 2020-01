Stage organizzato dal Team Karate Arzachena sede di Palau col patrocinio del Comune.

Nel periodo natalizio si è svolto lo stage “Un Natale di sport”, organizzato dal Team Karate Arzachena sede di Palau in collaborazione con Avis Arzachena, Avis Palau e con il patrocinio del Comune di Palau. Hanno partecipato all’evento gli atleti delle società sportive Team Karate Arzachena, Team Karate Palau, Aton Club Karate Olbia, Martial Club di Tempio Pausania e Euro Club di Trinità d’Agultu.

Durante lo stage, utilissimo alla crescita degli atleti perché ha offerto loro la possibilità di confrontarsi con i loro coetanei in un clima di festa e di amicizia sportiva e socializzazione, i partecipanti sono stati sensibilizzati circa l’importanza di donare sangue stante le elevate esigenze dei pazienti del nord Sardegna e circa l’importanza di adottare stili di vita sani per la crescita dei giovani atleti. A seguire lo stage vero e proprio che si è articolato su tre tatami, uno dedicato ai bambini – 4/7 anni – in cui sono stati proposte attività per lo sviluppo delle capacità coordinative, uno riservato ai ragazzi – 8/11 anni – che hanno svolto lavori tecnici propedeutici all’agonismo e uno dedicato agli agonisti che hanno lavorato a tecniche di kumite – combattimento -.

Ogni programma è stato proposto dagli insegnanti tecnici delle società sportive partecipanti, tutte affiliate alla federazione sportiva FIJLKAM.

