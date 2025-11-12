Tumore della laringe, a Olbia la prevenzione della Asl

Tumore della laringe, a Olbia l’attività di prevenzione dell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria

Nell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria del Giovanni Paolo II di Olbia la prima giornata sulla prevenzione del tumore della laringe. “Sabato 15 novembre, dalle 9.00 alle 13.00, saranno offerte dieci visite gratuite con valutazione specialistica ed esame endoscopico della laringe. Le visite potranno essere prenotate esclusivamente nella giornata di venerdì 14 novembre, chiamando dalle 10.00 alle 12.00 al numero 0789 552801″.

“L’attività di prevenzione dell’ambulatorio di Otorinolaringoiatria, che fa parte dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale della Asl Gallura diretta dalla Dottoressa Sara Gobbi, è dedicata a fumatori o ex fumatori, persone con calo di voce o raucedine persistente e persone che avvertono fastidi alla gola o difficoltà a deglutire. Le visite verranno svolte dal Dott. Ivano Bruno Bertetto e dalla Dott.ssa Selena Melis“.

“Nel mondo i tumori della faringe e della laringe rappresentano il 4 per cento circa di tutte le neoplasie maligne diagnosticate negli uomini e l’uno percento di quelle riscontrate nelle donne. In Italia si contano circa 2.800 nuovi casi l’anno di tumore della laringe tra gli uomini e 500 tra le donne. La patologia colpisce soprattutto le persone di età superiore ai 55 anni. La diagnosi precoce consente di intervenire in maniera tempestiva chirurgicamente o avviare i protocolli di terapia che garantiscono buone probabilità di sopravvivenza”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui