I turisti italiani scelgono Olbia: in cima alle prenotazioni dei voli

Olbia sul podio delle prenotazioni per i voli secondo i dati di Volagratis.com

Gli italiani scalpitano: con l’aumentare delle temperature e con l’arrivo del green pass, che consentirà di spostarsi più facilmente sia tra regioni italiane che verso l’estero, cresce anche la voglia di viaggiare, di esplorare posti nuovi, di salire su un aereo e volare verso nuove mete, vicine o lontane.

È quanto emerge dai dati raccolti da Volagratis.com: le prenotazioni dei voli (nella settimana 10-16 maggio) sono aumentate dell’86% rispetto a metà aprile (12-18 aprile) mentre quelle degli hotel fino al 129%. In quest’ultimo caso le cifre superano addirittura quelle pre-Covid e in alcune settimane di aprile sono state raddoppiate le prenotazioni rispetto allo stesso periodo del 2019.

Sarà una vacanza italiana.

Si sceglie l’Italia, ma si comincia a guardare oltreconfine. Boom per le isole – Anche quella del 2021 sarà un’estate “italiana”: secondo Volagratis.com, infatti, il 58% degli italiani sceglierà una destinazione all’interno dei confini nazionali, segnando un interessante aumento rispetto al 2019 quando a scegliere l’Italia era il 30% dei viaggiatori (prenotazioni effettuate in aprile-maggio, partenze in estate). Allo stesso tempo però rispetto al 2020 si nota un aumento relativo anche alle prenotazioni internazionali, passate dal 31% del 2020 al 42% di quest’anno, con Spagna e Grecia sul podio.

Volagratis.com conferma inoltre come il mare e le isole mantengano, anche quest’anno, un posto d’onore nel cuore degli italiani: la Sicilia, infatti, guida tutte le classifiche delle prenotazioni, mentre la Sardegna è sul podio per quanto riguarda voli e pacchetti. Superando i confini nazionali, a farla da padrone sono le isole spagnole e greche.

A confermare l’estate tricolore anche i dati relativi ai “voli”, che vedono l’Italia guidare la classifica delle nazioni più gettonate, con quasi il 60% delle prenotazioni. Netto il distacco con gli altri due Paesi con i quali condivide il podio: Grecia (12%) e Spagna (11%). Seguono Albania, Romania, Portogallo, Francia, Malta, Germania e Ucraina.

Olbia sul podio delle destinazioni.

Anche per quanto riguarda le singole destinazioni, Volagratis.com segnala la rivincita del Belpaese con una Top 10 dedicata ai voli quasi interamente tricolore. In testa la Sicilia, con Catania (11%), Palermo (9%) e Lampedusa (3%), seguita dalla Sardegna, rappresentata da Olbia (7%) e Cagliari (5%). Seguono Brindisi, Milano, Lamezia Terme, Ibiza, Bari e Barcellona.

La Top 10 per le prenotazioni “volo+hotel.

Decisamente internazionale è invece la classifica delle prenotazioni dei pacchetti “volo+hotel”: in questo caso infatti gli italiani premiano le Baleari con Maiorca che, con il 9% delle preferenze, si piazza al primo posto sorpassando sia Sardegna (8%) che Sicilia (7%). La Spagna colora la Top 10 anche con Barcellona (5%), Ibiza (4%) e Fuerteventura (3%), mentre la Grecia conquista due posti con Creta (4%) e Santorini (3%). Anche il Mar Rosso torna a farsi spazio con due destinazioni da sempre amate dagli italiani: Sharm El Sheikh e Marsa Alam (entrambe al 3%).

La Top 10 per le prenotazioni hotel.

La classifica dedicata agli “hotel” è al 90% tricolore, con la Sicilia incoronata ancora una volta come Top destination (13% delle prenotazioni). Quando si tratta di soggiorni, però, l’interesse dei viaggiatori non conosce limiti geografici e spazia dal mare alla montagna, passando per le città d’arte, raggiungibili più facilmente anche in auto e in treno. In classifica, infatti, compaiono le onde di Puglia e Sardegna e le altezze del Trentino Alto Adige con l’8% di prenotazioni, seguite da Riviera Romagnola, Liguria, Toscana, Basilicata e Calabria. Chiude la Top 10 l’isola di Creta.

