Sit-in contro il Mater Olbia.

Oggi i portavoce di Caminera Noa hanno organizzato una conferenza stampa davanti al palazzo del Consiglio Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, per spiegare le motivazioni del sit-in di domenica 17 giugno.

Come riporta l’Ansa, i portavoce del soggetto-progetto Caminera Noa, Alessia Etzi e Giovanni Fara, hanno spiegato le ragioni della mobilitazione: “E’ solo un’operazione di natura colonialistica, che poco ha a che fare con la sanità e molto con le logiche di mercato. I 58 milioni annui che la Regione stanzierà per il Mater potrebbero essere utilizzati per potenziare gli ospedali nei territori”.

Una manifestazione non solo contro il Mater di Olbia ma in difesa della Sanità Pubblica, contro la privatizzazione del Sistema Sanitario e il taglio selvaggio dei servizi ospedalieri che favoriscono la mobilità passiva sanitaria e il depauperamento delle risorse economiche, professionali e demografiche della Sardegna.

“Il Mater è l’emblema di uno scambio tra Italia e Qatar che toglie risorse alla sanità pubblica, a danno di strutture anche di eccellenza presenti nel territorio sardo” concludono i portavoce di Caminera Noa.

Il sit-in è previsto per domenica 17 giugno davanti all’ospedale privato Mater di proprietà della Qatar Foundation, sulla strada statale 125 a Olbia.

