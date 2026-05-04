Mr Rain torna in Gallura: è la star della Festa di San Simplicio

Olbia sceglie Mr Rain a San Simplicio.

La Festa di San Simplicio di Olbia ha il suo big: Mr Rain. L’artista, reduce dei suoi successi di Sanremo, è pronto per regalare emozioni per un pubblico di teenager al parco Fausto Noce. Il rapper italiano è stato scelto per il concerto che si terrà sabato 16 maggio. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, lunedì 4 maggio, durante la presentazione curata dal comitato organizzatore insieme al Comune e alla parrocchia della basilica.

Non è la prima volta per il cantante in Gallura. L’artista italiano infatti si era esibito nel 2023 al concerto di Pasquetta a Cannigione. Un evento che aveva segnato un successo colossale, con migliaia di giovani in piazza ad assistere al suo concerto. Questa volta Mr Rain arriva a Olbia, regalando un altro emozionante spettacolo davanti alle giostre.

Il calendario.

Il calendario musicale si arricchisce inoltre con la partecipazione dei New Trolls. Gli artisti sono attesi per il 14 maggio, inserendosi in una ricca settimana di festeggiamenti che animerà la Gallura dal 12 al 17 maggio in questa edizione del 2026. Oltre ai due grandi concerti, l’evento conferma i suoi eventi più tradizionali: fuochi d’artificio, Palio della Stella, processione e Sagra delle Cozze.

Lo spettacolo pirotecnico sul lungomare si terrà il 12 maggio, mentre il cuore religioso della manifestazione batterà il pomeriggio del 15 maggio con la solenne processione in onore del Santo Patrono. Il gran finale di metà maggio vedrà alternarsi momenti di convivialità e folclore, con l’attesa Sagra delle Cozze prevista per sabato 16 e l’emozionante sfida del Palio della Stella che chiuderà i festeggiamenti domenica 17 maggio.

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