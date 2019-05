I contatti per presentare le domande.

Si è conclusa la procedura relativa alla concessione in uso gratuito temporaneo di parte di plessi scolastici per la realizzazione e gestione di servizi socio-educativi, ludico-ricreativi e sportivi durante il periodo estivo. L’esito è consultabile presso l’albo pretorio online o alla sezione Amministrazione trasparente sezione Bandi e gare del sito istituzionale dell’Ente.

Il plesso scolastico di via Veronese è stato assegnato ad Opera Società Cooperativa Sociale, mentre quelli di Rudalza, San Pantaleo e Isticadeddu a Asd Culturale Sas Janas.

Per iscrivere i propri bambini in via Veronese occorre telefonare al numero 0789 53179 oppure inviare una e-mail a opera.coop@virgilio.it. Per gli altri plessi i numeri da contattare sono 3483010331, 3294164228 oppure inviare una e-mail a sasjanasolbia@gmail.com. Nella prima settimana di giugno verrà inoltre attivato un link per l’iscrizione on line.

“Il tempo dei nostri bambini è importante anche durante le vacanze estive e con questo servizio potranno godere del mare e delle numerose attività a loro dedicate insieme ai propri coetanei” afferma l’assessore alla pubblica istruzione Sabrina Serra.

