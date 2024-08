L’incidente a Olbia.

Sabato notte, a Olbia, si è verificato un incidente stradale in via Brigata Sassari. Un’auto condotta da un cittadino straniero, dopo aver urtato diverse vetture in sosta, si è schiantata contro un muro. Il conducente, un uomo di circa 40 anni, si trovava in evidente stato di ubriachezza e agitazione. Dopo essersi allontanato dal veicolo, ha aggredito verbalmente i passanti che cercavano di aiutarlo, lanciando loro delle parti dell’auto incidentata.

Le pattuglie della polizia locale sono giunte sul posto per ristabilire l’ordine e contenere l’uomo. Questo è stato poi condotto al Comando della polizia locale, dove è stato fotosegnalato e denunciato per vari reati, tra cui resistenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale, getto pericoloso di cose e guida in stato di ebbrezza. Inoltre, è stato multato con un verbale di 6mila euro per violazioni al codice della strada: era privo di patente, già revocata in precedenza per guida in stato di ebbrezza, e l’auto era priva di assicurazione.

