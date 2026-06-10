Record di solidarietà per Avis Olbia: 160 sacche di sangue ad aprile

L’Avis Olbia fa il record ad aprile.

Un traguardo storico che profuma di generosità e speranza. Nel solo mese di aprile, l’Avis di Olbia ha registrato un vero e proprio record, raccogliendo ben 160 sacche di sangue. Un numero che va ben oltre la statistica: si traduce, infatti, in centosessanta vite salvate grazie al gesto altruista e silenzioso dei donatori galluresi.

Il traguardo.

In un periodo in cui la carenza di sangue rappresenta spesso un’emergenza cronica per le strutture sanitarie dell’isola, la risposta della comunità olbiese è stata straordinaria, dimostrando un cuore grande e una sensibilità fuori dal comune.

Ogni sacca raccolta è un filo che tiene legati alla vita pazienti oncologici, talassemici o persone che necessitano di trasfusioni urgenti in sala operatoria. Si tratta di un patrimonio umano ed etico inestimabile, che tuttavia non deve essere dato per scontato, ma tutelato a ogni costo dalle istituzioni e dalla macchina organizzativa della sanità locale.

L’appello.

”Nella speranza che se ne abbia cura e si proteggano dall’incuria di chi è focalizzato a proteggere la forma e non la sostanza”, ha dichiarato sui social il presidente dell’associazione, Gavino Murrighile. Il sangue infatti è un bene prezioso, deperibile e non riproducibile in laboratorio.

Per questo, l’appello che si leva forte dopo questo record storico è chiaro e non ammette repliche: custodire questo dono straordinario significa prima di tutto onorare la generosità di Olbia, valorizzando lo sforzo dei cittadini e garantendo che nessun aiuto vada mai sprecato. Solo così la solidarietà può trasformarsi in un sistema di cura davvero impeccabile e centrato sul cittadino.

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