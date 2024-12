Gli ultras dell’Olbia portano pandori e panettoni ai pazienti ricoverati

Il gesto di solidarietà degli ultras dell’Olbia.

Oggi, 24 dicembre, vigilia di Natale, gli Ultras dell’Olbia Calcio hanno voluto rendere speciale la giornata dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia con un gesto di solidarietà e calore umano.

Il gruppo di tifosi ha fatto visita ai reparti dell’ospedale, portando in dono pandori e panettoni, simboli di festa e di speranza, per rallegrare le festività di chi, purtroppo, non può trascorrere il Natale a casa. Un’iniziativa che dimostra ancora una volta come lo sport possa andare oltre il campo, diventando motore di solidarietà e vicinanza alla comunità.

L’iniziativa ha suscitato l’apprezzamento di medici, infermieri e pazienti, che hanno accolto con gratitudine il gesto degli ultras, che hanno voluto dimostrare ancora una volta il forte legame che li unisce al territorio e alla città di Olbia. La giornata è continuata con gesti di solidarietà e supporto anche a favore della Lida, della Caritas e di altre associazioni di volontariato cittadine.

