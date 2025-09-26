Un’altra sede per l’Università di Olbia.

È ufficiale: è stato firmato oggi l’atto di compravendita del palazzo di via Porto Romano che verrà trasformato nell’ambito del progetto “Università al Centro”. L’iniziativa rientra nel programma politico di mandato del sindaco, in particolare nell’Obiettivo Strategico 3 “Olbia Città Universitaria e dell’Istruzione” e nel relativo Obiettivo Operativo 3.1 “Promuovere tutte le iniziative finalizzate a realizzare le sedi operative e legale dell’Università in centro storico”.

Ciò conferma l’impegno dell’amministrazione comunale di portare l’Università nel cuore della città. In questo edificio, a pochi passi dalla sede centrale del Polo UniOlbia, ci saranno laboratori e aule moderne. Nel palazzo accanto, invece, si trovano già l’aula magna, la segreteria didattica e gli uffici amministrativi.

Il sindaco Settimo Nizzi afferma: ”Con l’acquisizione di oggi facciamo un ulteriore importante passo per sviluppare il campus universitario nel cuore di Olbia. Vogliamo offrire ai nostri giovani ambienti di studio all’avanguardia, favorire sinergie tra ricerca e territorio e riqualificare il centro storico con uno spazio vivo e aperto alla comunità”.

