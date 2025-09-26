Le Poste di Golfo Aranci cambiano look con il progetto Polis

Terminati i lavori alle Poste di Golfo Aranci.

Un ufficio postale nuovo di zecca a Golfo Aranci. Ieri ha aperto al pubblico la sede del paese gallurese dopo i lavori di ammodernamento previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. l’iniziativa di Poste Italiane è finalizzata ad l’offerta dei servizi a sportello in tutti i 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Nella Sardegna Settentrionale ad oggi sono 62 gli uffici postali interessati dal progetto, di cui 60 già operativi dopo i lavori di ristrutturazione.

Il progetto “Polis” valorizza gli uffici postali in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, come in altri 91 uffici postali della Sardegna del nord, anche nell’ufficio postale di Golfo Aranci sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito” e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Inoltre, anche a Golfo Aranci è possibile presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto.

Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, è stato realizzato uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela. L’ufficio postale di Golfo Aranci è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

