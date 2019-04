Grandi novità per il mercatino di Olbia.

Il nuovo mercato di Olbia, “il mercato di Porto Romano”, vedrà delle importanti novità. Domani, grazie all’amministrazione comunale, sarà presente un pasticcere che creerà un uovo di Pasqua al cioccolato davanti ai clienti, verrà creato seguendo tutte le fasi di realizzazione.

In più, il trenino turistico di Olbia avrà due fermate negli ingressi del mercato, un modo per avvicinare al mercato anche i turisti. Tra le bancarelle saranno presenti degli addetti alle “Bike cargo”, cioè guideranno delle biciclette con i cestini, in modo da poter alleggerire chi fa la spesa.

Interventi molto importanti da parte dell’amministrazione per attirare più gente possibile al mercato del martedì, che ha visto delle giornate totalmente deserte. L’amministrazione con il sindaco Nizzi si sta impegnando al massimo per andare incontro al nuovo mercato di Olbia.

(Visited 127 times, 132 visits today)