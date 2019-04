La squadra dei consiglieri.

Sono dieci i gruppi presenti in Regione dopo le prime due sedute, a pochi giorni dalla comunicazione ufficiale delle rispettive appartenenze da parte degli eletti al presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

La composizione dei gruppi è così: Lega con 8 componenti se si comprende Pais, Psd’Az con 7 componenti, Forza Italia con 5, Riformatori con 4, Fratelli d’Italia e Udc con 3 componenti. Di conseguenza sono 30 i consiglieri della coalizione vincitrice.

Mentre 8 componenti per il Pd e per i Progressisti, quindi 16 del centrosinistra. Il Movimento Cinquestelle porta in Consiglio 6 consiglieri e il gruppo Misto 7 componenti. In totale sono 10 gruppi e 59 componenti in attesa del prossimo Consiglio regionale.

