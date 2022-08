Urgenza per una bambina con l’otite. A Olbia non si può, trasferita a Sassari

La drammatica situazione della sanità in Gallura.

Una bambina viene portata a Sassari d’urgenza perché a Olbia non può essere curata per l’otite. A denunciarlo il consigliere comunale di minoranza Gianluca Corda, durante il Consiglio comunale aperto convocato sulla drammatica situazione della sanità in Gallura.

“Abbiamo voluto questo consiglio – dichiara il consigliere -, per ascoltare gli addetti al lavoro perché non c’è solo un ambito che soffre, come il pronto soccorso che forse è il luogo che soffre più di altri anche per un’assenza di guardie mediche. Qualche giorno fa sentivo di un turista disperato la cui figlia ha avuto una semplice otite in spiaggia è dovuta finire a Sassari di urgenza perché poter intervenire perché non ha trovato sul territorio che spero non si considerato riduttivo di una situazione drammatica”.

Nel Consiglio comunale di Olbia odierno erano presenti diversi esponenti politici e della sanità locale. “Abbiamo chiesto questo consiglio comunale – prosegue – come consiglieri di minoranza non per fregiarci di una bandierina, sono temi nei quali bisogna essere uniti a difesa del territorio. Qui ne va la vita dei cittadini e dei turisti di cui ci vantiamo per i numeri che raccontiamo nella stampa. Perché in questo territorio non ci si può ammalare e la politica non si può girar dalla altra parte. Sarebbe gravissimo se oggi in questo consiglio comunale aperto, così ben rappresentato da tanti esponenti di tutto lo scenario politico della Regione, diventi una passerella per raccontare la situazione drammatica che continuamente i cittadini ci testimoniano e poi si tornasse a casa pronti a festeggiare il ferragosto senza invece prendere sul serio questo tema”.