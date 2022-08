E’ accaduto in piazza Brigata Sassari.

Forse a causa della giornata particolarmente afosa di ieri, un uomo ha deciso di fare un bagno dentro la fontana di Olbia per farsi una nuotata. Questa volta è accaduto in piazza Brigata Sassari, nel cuore del quartiere San Simplicio. Le immagini dell’uomo, vestito con un costume da bagno, sono finite subito nei social.

Una domenica alternativa per il nuotatore, che ha deciso di utilizzare la piccola fontana come una piscina, per rinfrescarsi dall’afosa giornata di ieri. Non è tuttavia la prima volta che qualcuno si dedichi un bagnetto dentro le fontane quest’anno. Infatti, un mese fa è accaduto in piazza Matteotti. Anche questo episodio ha scatenato delle polemiche, riaprendo un dibattito anche sul degrado del quartiere San Simplicio.