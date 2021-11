Terza dose di vaccino a Olbia.

Anche a Olbia sono in tanti quelli che si stanno mettendo in fila per ricevere la terza dose del vaccino per il coronavirus. Ma molti non sanno come prenotarla e quando farla, cercando spesso su internet o rivolgendosi ad amici o conoscenti per reperire le informazioni giuste per vaccinarsi.

C’è anche chi si reca direttamente all’hub di Olbia alla ricerca di informazioni su come e quando vaccinarsi o, addirittura, giovani che cercano di ottenere il vaccino. Al momento, solo chi ha più di 40 anni può aderire alla campagna vaccinale della terza dose.

Per ottenerla ci si può prenotare, collegandosi alla piattaforma delle Poste. Per compilare la richiesta bisogna fornire la propria tessera sanitaria o il codice fiscale. Un secondo espediente per vaccinarsi è quello di contattare il numero verde 800.00.99.66. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.