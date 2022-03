Ancora vandali a Olbia.

Il campo da basket del parco Fausto Noce di Olbia ancora in preda ad attacchi vandalici. Dopo il primo episodio, avvenuto pochi giorni dopo l’inaugurazione, la retina del canestro è stata di nuovo danneggiata.

Il sindaco Settimo Nizzi, lo scorso ottobre, aveva condannato duramente il gesto e lo aveva fatto subito riparare. Ma i vandali sono di nuovo tornati in azione, prendendo di mira ancora uno dei due canestri. Il campo da basket non è l’unica opera pubblica in preda a episodi di questo genere. In questi giorni, infatti, sono stati vandalizzati anche altri arredi urbani, come il parco giochi di via Porto Romano.