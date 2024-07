A Olbia in vendita la storica palazzina.

È in vendita una delle gemme architettoniche del centro storico di Olbia: la storica palazzina affacciata su piazza Regina Margherita. Situata nella piazza principale della città, questa elegante struttura si sviluppa su tre piani e offre una vista panoramica su tutti e quattro i lati, garantendo un colpo d’occhio unico nel suo genere.

La palazzina comprende quattro negozi indipendenti al piano terra, offrendo un’ottima opportunità commerciale per chi desidera investire in uno dei punti più strategici della città. Al piano superiore, si trovano due uffici, mentre i due piani rialzati ospitano complessivamente quattro locali adibiti a camere da letto. Il piano mansardato, invece, è composto da altre due camere da letto, rendendo la proprietà ideale anche per un uso residenziale.

Ogni ambiente della palazzina è dotato di bagno di servizio, garantendo il massimo comfort per tutti gli occupanti. Inoltre, al primo piano, ci sono due balconi che offrono ulteriori spazi all’aperto per godersi la vista sulla vivace piazza sottostante.

Tutti i locali della palazzina sono attualmente a norma e in buono stato di conservazione, oltre a essere già a reddito, confermando così la solidità dell’investimento. La superficie complessiva della proprietà è di circa 430 metri quadrati, offrendo ampie possibilità di utilizzo sia commerciale che residenziale.

