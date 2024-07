A Olbia e in Gallura iniziano i saldi estivi: corsa agli sconti

Al via i saldi estivi a Olbia e in Gallura

A Olbia e in Gallura, come in tutto il resto dell’isola, parte ufficialmente la stagione dei saldi estivi. Dal 6 luglio e fino al 6 settembre i negozi sardi di abbigliamento applicheranno gli sconti. Un momento importante per i commercianti del settore, in un periodo non troppo prospero per i consumi a causa dell’incertezza diffusa e dell’inflazione. A ben sperare sono anche i consumatori, che, provati dai rincari, auspicano di risparmiare un po’ con l’occasione. Lo sanno bene i cittadini olbiesi. Olbia, stando ai dati Istat per aprile 2024, si è piazzata al 20esimo posto della classifica nazionale, con 282 euro di spesa in più a famiglia su base annua. Per l’acquisto di capi scontati, dunque, l’Ufficio Studi di Confcommercio ha previsto che nel 2024 ogni famiglia spenderà in media 202 euro, pari a 92 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. Il numero di famiglie che acquisteranno in saldo saranno 15,8 milioni.

Le indicazioni per commercianti e consumatori

La possibilità di effettuare cambi dopo l’acquisto di un capo è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante. Nel caso di prodotto danneggiato o non conforme, però, scatta l’obbligo della riparazione o della sostituzione del capo. In caso di impossibilità, è prevista la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. A differenza degli acquisti nei negozi fisici, in quelli online è possibile restituire il prodotto o effettuare cambi entro 14 giorni dal ricevimento a prescindere dall’esistenza di un vizio. Alla discrezionalità del negoziante è lasciata anche la possibilità di far provare i prodotti o meno, in quanto non è previsto alcun obbligo. Il negoziante deve, però, accettare le carte di credito.

I capi proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere passibili di un ribasso notevole se non venduti entro un certo lasso di tempo. Ogni capo deve avere l’indicazione del prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

