Pubblicato il bando per i nuovi lavori sul Rio Enas.

Al via al bando del valore di 5,4 milioni di euro per i lavori di ricostruzione del ponte sul Rio Enas, in territorio comunale di Olbia, crollato a seguito dell’alluvione del 18 e 19 novembre del 2013.

Il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dall’Anas, e prevede la durata di un anno dal momento della consegna dei lavori. Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, entro le ore 12.00 del 11 dicembre 2020.







(Visited 119 times, 119 visits today)