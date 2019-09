Questa sera ospitato dal distaccamento di Tortolì in Ogliastra.

Prosegue senza interruzioni l’iniziativa del vigile del fuoco di Treviso, il capo squadra Flavio Marotto, che in occasione dell’ottantesimo anno di fondazione del Corpo, ha voluto intraprendere un percorso in bicicletta, unendo simbolicamente tutte le regioni e le varie sedi dei vigili del fuoco d’Italia.

Il vigile del fuoco “ciclista”, nel suo itinerario sardo, dopo aver attraversato le provincie di Sassari, Oristano, Cagliari, e nel tardo pomeriggio di oggi, diretto verso Olbia, ha raggiunto il distaccamento di Tortolì in Ogliastra, dove verrà ospitato nella serata per poi proseguire il suo viaggio verso la sede di Siniscola, che raggiungerà domani pomeriggio.

Una simpatica iniziativa che, ancora una volta, sottolinea i valori fondanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, improntati sul il forte legame fra i suoi appartenenti e i cittadini, e il saper far “squadra “sempre, come in ogni situazione d’emergenza.

