Vincita al Superenalotto.

Un bel modo per passare il Natale in serenità con il Superenalotto. Sono stati vinti 30mila euro presso il Blu cafè vicino all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. L’identità del fortunato vincitore ancora non si conosce. Una vittoria a pochi giorni dal Natale non può che portare serenità e stupore.

